СБУ провела антитеррористические учения у границы с Беларусью

По легенде тренировки, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской АЭС.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи границы с Беларусью.

Об этом сообщает управление СБУ в Волынской области.

По легенде тренировки, группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции. Но им не удалось проникнуть на территорию АЭС, поэтому вынуждены были спасаться бегством.

Злоумышленники пытались добраться территории Волынской области и незаконно пересечь государственную границу, разделившись на две группы.

Спецназовцы СБУ разоблачили и задержали первую группу "диверсантов" вблизи пункта пропуска "Прикладники". Вторую обезвредили возле заброшенного в лесу оборонительного сооружения.

"По оценкам координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Волынской области, участники тренировки успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Отмечается, что учения прошли в условиях, максимально приближенных к реальным. В них приняли участие представители региональных подразделений СБУ Волынской и Ровенской областей, Волынского и Ровенского подразделений Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Национальной полиции, патрульной полиции.