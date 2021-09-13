Миссия МВФ посетит Украину на следующей неделе, - Минфин

Об этом шла речь во время встречи главы Минфина Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Украинская сторона ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе. Как сообщает Министерство финансов Украины, об этом шла речь во время встречи главы министерства Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Встреча состоялась в рамках ее первого рабочего визита в Украину.

Представители Минфина и Всемирного банка обсудили условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества двух сторон.

В то же время участники пообщались о текущих совместных проектах: "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" и "Установка гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго".

Стороны также определили основные сферы, в которых будет развиваться сотрудничество между Украиной и Всемирным банком в ближайшее время. Приоритетами сотрудничества станут финансирование закупки вакцин, создание проекта "Второй займ на политику развития в сфере экономического восстановления", зеленый переход и развитие железной дороги.