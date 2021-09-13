Миссия МВФ посетит Украину на следующей неделе, - Минфин

Об этом шла речь во время встречи главы Минфина Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Миссия МВФ посетит Украину на следующей неделе, - Минфин
Фото: Inform-ua.info

Украинская сторона ожидает миссию МВФ уже на следующей неделе. Как сообщает Министерство финансов Украины, об этом шла речь во время встречи главы министерства Сергея Марченко с вице-президентом Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. Встреча состоялась в рамках ее первого рабочего визита в Украину.

Представители Минфина и Всемирного банка обсудили условия получения "Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления", сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), результаты реализации совместных проектов, зеленый переход в Украине и основные направления дальнейшего сотрудничества двух сторон.

В то же время участники пообщались о текущих совместных проектах: "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине", "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов" и "Установка гибридных систем по производству электроэнергии в "Укргидроэнерго".

Стороны также определили основные сферы, в которых будет развиваться сотрудничество между Украиной и Всемирным банком в ближайшее время. Приоритетами сотрудничества станут финансирование закупки вакцин, создание проекта "Второй займ на политику развития в сфере экономического восстановления", зеленый переход и развитие железной дороги.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша по программе stand-by от МВФ Украина может быть выше чем $700 млн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
В течение следующих 10 -12 дней МВФ отправит миссию в УкраинуВ течение следующих 10 -12 дней МВФ отправит миссию в Украину
США призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителяСША призывают Украину обновить наблюдательный совет "Нафтогаза" и его руководителя
"Мы поднимем вопрос о достройке "Северного потока-2" с призывом к партнерам поддержать Украину", - Климпуш-Цинцадзе
Представители Германии и РФ обсудили транзит газа через Украину после 2024 годаПредставители Германии и РФ обсудили транзит газа через Украину после 2024 года
Рада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделеРада рассмотрит закон о налогах, олигархах и СБУ на следующей пленарной неделе
В Украину приехала делегация Конгресса СШАВ Украину приехала делегация Конгресса США
Байден приедет в Украину, но не в этом году, - КулебаБайден приедет в Украину, но не в этом году, - Кулеба
Еврокомиссия готова провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"Еврокомиссия готова провести консультации с Киевом по "Северному потоку-2"
Зеленский: проект "Ассоциированное трио" должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕСЗеленский: проект "Ассоциированное трио" должно приблизить Украину, Грузию и Молдову к обретению полноправного членства в ЕС
Полный контроль. Минфин готовит законопроект о косвенных методах определения доходовПолный контроль. Минфин готовит законопроект о косвенных методах определения доходов
Последние новости
Подгружаем последние новости