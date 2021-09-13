Кабмин принял новые карантинные нормы

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Кабмин принял новые карантинные нормы
Фото: news.dtkt.ua

Кабинет министров принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 ч.) или выздоровления от COVID-19.

"Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зеленый» - о полном курсе", - отметили в МОЗ.

По информации министерства, теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с "желтыми" или "зелеными" COVID-сертификатами.

В то же время и ограничения желтого уровня эпидопасности не будут действовать, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификаты.

"Окончательное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем", - пояснили в МОЗ.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания , рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

"При наличии у лица, пересекающего границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

В МОЗ обращают внимание, что COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате. Печатать на бумаге соответствующего цвета не требуется.

Постановление вступает в силу через 7 дней с момента опубликования.

Напомним, что ранее глава МОЗ Виктор Ляшко прогнозировал переход Украины в "желтую" зону уже с 13 сентября. Через несколько дней Кабмин решил отложить этот переход, чтобы изменить некоторые положения об адаптивном карантине.

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