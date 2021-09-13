Правоохранители изучают видеозапись с участием Гео Лероса о поджоге его же авто

Национальная полиция изучает видеозапись разговора с участием народного депутата Гео Лероса, на котором тот якобы обсуждает поджог собственного авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Сегодня в сети было опубликовано видео якобы с участием народного депутата: на нем он с неизвестным обсуждает возможные противоправные действия в отношении себя, чтобы привлечь внимание к своей деятельности, а также получает пакет с деньгами. Правоохранители приобщат указанное видео к материалам уголовного производства, тщательно изучат его, проведут необходимые следственные действия и экспертные исследования", - говорится в сообщении.

В Государственном бюро расследований видят в действиях указанного лица признаки уголовного нарушения.

"На видео зафиксировано лицо, внешне похожее на народного депутата Гео Лероса, которое за денежное вознаграждение подыскивает соучастников для совершения уголовного преступления, а именно - имитации нападения на себя лично для создания иллюзии угроз, якобы, за политическую деятельность и с целью дискредитации органов государственной власти. Также на видео он обсуждает с собеседником план использования данной ситуации как информационного повода для дальнейших публичных выступлений", - говорится в сообщении на сайте ГБР.

"При таких обстоятельствах действия указанного лица могут быть квалифицированы по ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению) и ч. 2 ст. 384 УК Украины (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) о чем ГБР проинформировал Офис Генерального прокурора для предоставления правовой оценки и внесения информации в ЕРДР", - отмечается в заявлении.

Сам Гео Лерос написал в Facebook, что на видео полностью сфабрикован звук и связал его появление с событиями, случившимися в Верховной Раде на прошлой неделе. Лерос призвал его авторов обнародовать полное видео со звуком для того, чтобы провести его экспертизу.

"Сама тема и звук выбраны не просто так, ведь являются максимально циничной попыткой уничтожить мою репутацию. В мои уста вкладывают какие-то неадекватные слова, за которые я бы давно сидел в тюрьме, но они почему-то ждали именно этого момента. Я завтра подам заявление в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку этому видео. Но очевидно точно, что этот инструмент имеет целью отвлечь людей от действительно важных событий, которые происходят в нашем государстве", - написал Лерос.

Напомним, в августе прошлого года в Киеве неизвестные подожгли автомобиль народного депутата Украины IX созыва от "Слуги народа" Гео Лероса.

Перед этим Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти.