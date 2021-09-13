В прошлом году во время защиты окружающей среды погибли рекордные 227 человек

Больше всего убийств приходится на Колумбию, Мексику и Филиппины

В прошлом году во время защиты окружающей среды погибли рекордные 227 человек
Фото: Global Witness

В прошлом году убито 227 человек, защищавших леса, водные и другие природные ресурсы. Это делает 2020 год самым смертоносным за всю историю для защитников окружающей среды.

По данным международной неправительственной правозащитной организации Global Witness, которая собрала и проанализировала данные 2020 года со всего мира, в среднем каждую неделю больше четырех человек погибали, защищая окружающую среду, сообщает CNN.

Большинство убийств произошло в Южной Америке. больше всего пострадала Колумбия, в которой погибли 65 человек за то, что они защищали земли коренного населения или леса и посевы коки. Мексика, где треть нападений была связана с вырубкой лесов, заняла второе место с 30 убийствами. Филиппины стали единственной страной за пределами Южной Америки, где зафиксировано более 15 смертей: 29 человек были убиты за попытку остановить проекты добычи полезных ископаемых, лесозаготовок и плотин. По данным Global Witness, больше половины нападений в 2020 году произошли в этих трех странах.

Более 70% нападений совершены против людей, защищавших леса, которые являются одними из природных поглотителей углерода на планете, от дальнейшего вырубки и промышленного использования. Правозащитники отмечают, что остальные были убиты за охрану рек, океанов и других прибрежных экосистем.

Экологические активисты в Африке также подвергаются нападениям, но правозащитники считают, что данные с этого континента могут быть заниженными. Global Witness задокументировала 18 убийств в Африке в 2020 году, против семи в 2019 году. Большинство этих нападений произошли в Демократической Республике Конго, остальные - в Южно-Африканской Республике и Уганде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, оккупанты обстреляли НовогнатовкуЗа сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, оккупанты обстреляли Новогнатовку
Мы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - ВитренкоМы надеемся, что конкурс в наблюдательный совет "Нафтогаза" должен состояться в ближайшее время, - Витренко
Кучма: "Выборы на Донбассе в настоящее время - совершенно нонсенс"
Кабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировойКабмин назначил обещанные Зеленским доплаты украинцам, которые спасали евреев во время Второй мировой
РоSSийский министр погиб во время учений в АрктикеРоSSийский министр погиб во время учений в Арктике
Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"Мать депутата из "Слуги народа" за время его работы в Раде купила две квартиры, дом и "Теслу"
Порошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризисаПорошенко предложил пять шагов для защиты украинцев от экономического кризиса
Девять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИДевять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИ
Руководитель Налоговой: государство не верит на слово, что человек мог накопить более 400 тыс. грнРуководитель Налоговой: государство не верит на слово, что человек мог накопить более 400 тыс. грн
Минздрав: Украина в ближайшее время выйдет из "зеленой" зоныМинздрав: Украина в ближайшее время выйдет из "зеленой" зоны
Последние новости
Подгружаем последние новости