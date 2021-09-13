В прошлом году во время защиты окружающей среды погибли рекордные 227 человек

В прошлом году убито 227 человек, защищавших леса, водные и другие природные ресурсы. Это делает 2020 год самым смертоносным за всю историю для защитников окружающей среды.

По данным международной неправительственной правозащитной организации Global Witness, которая собрала и проанализировала данные 2020 года со всего мира, в среднем каждую неделю больше четырех человек погибали, защищая окружающую среду, сообщает CNN.

Большинство убийств произошло в Южной Америке. больше всего пострадала Колумбия, в которой погибли 65 человек за то, что они защищали земли коренного населения или леса и посевы коки. Мексика, где треть нападений была связана с вырубкой лесов, заняла второе место с 30 убийствами. Филиппины стали единственной страной за пределами Южной Америки, где зафиксировано более 15 смертей: 29 человек были убиты за попытку остановить проекты добычи полезных ископаемых, лесозаготовок и плотин. По данным Global Witness, больше половины нападений в 2020 году произошли в этих трех странах.

Более 70% нападений совершены против людей, защищавших леса, которые являются одними из природных поглотителей углерода на планете, от дальнейшего вырубки и промышленного использования. Правозащитники отмечают, что остальные были убиты за охрану рек, океанов и других прибрежных экосистем.

Экологические активисты в Африке также подвергаются нападениям, но правозащитники считают, что данные с этого континента могут быть заниженными. Global Witness задокументировала 18 убийств в Африке в 2020 году, против семи в 2019 году. Большинство этих нападений произошли в Демократической Республике Конго, остальные - в Южно-Африканской Республике и Уганде.