"Европейская Солидарность" официально выдвинула Сущенко кандидатом в депутаты

Кандидатом в народные депутаты от партии «Европейская Солидарность» в 197-м округе на Черкасщине стал Роман Сущенко – известный журналист, бывший политзаключенный Кремля, первый заместитель главы Черкасского областного совета. Об этом на брифинге сообщил лидер партии, экс-президент Петр Порошенко.

«Европейская Солидарность» с самого начала в парламенте 9 созыва позиционировала себя, и нас позиционировали люди, как парламентский спецназ, который должен защищать выбор людей, выбор пути в ЕС , выбор относительно будущего членства в НАТО. И мне очень приятно, что наша деятельность в парламенте оправдывает ожидания людей. Но нас должно быть больше. И сегодня я хочу представить и объявить решение съезда выдвинуть в Черкасской области по мажоритарному округу в Верховную Раду Романа Сущенко. Это легендарная личность», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что Сущенко долгие годы работал в Париже как журналист, в 2016 году был задержан роSSийской ФСБ и три года провел за решеткой, был "осужден" на 12 лет лишения свободы. В сентябре 2019 года в рамках обмена пленными между РФ и Украиной его освободили.

«Мне очень приятно, что Роман принял решение вернуться в Черкасскую область, возглавить нашу областную партийную организацию, и в результате его упорной работы, близости с людьми, активной работой в поле, рейтинг нашей политической силы между парламентскими и местными выборами вырос вдвое», - отмечает лидер партии.

«Роман свободно владеет не только украинским, английским, французским, но и сербским, хорватским, немного боснийским и многими другими языками. Он пытается сделать все для того, чтобы привести вместе с нашей командой Украину в Европу, и привнести в Черкасскую область, в Украину значительную часть своего европейского опыта, своих европейских связей. Я убежден, что Роман, как и вся наша политическая сила, сочетает надежность и надежду. И, следовательно, твердо убежден, что вы поддержите Романа Сущенко и «Европейскую Солидарность» и на выборах будет победа, будет первое место», - заявил Петр Порошенко.

В 184 округе на Херсонщине кандидатом в народные депутаты от «Европейской Солидарности» стал известный фермер, меценат Игорь Осипенко. В Винницкой области на должность главы Липовецкой ОТГ «Европейская Солидарность» выдвигает учителя, директора школы, добровольца, участника АТО Василия Авраменко.