Новые правила. Кабмин готовит изменения в правила карантина

В Украине анонсировали переход Украины в «желтую» зону. Но, кроме этого Кабинет министров Украины планирует пересмотреть правила адаптивного карантина в «желтых» и «красных» зонах. Об этом пишет РБК-Украина.

Новые правила. Кабмин готовит изменения в правила карантина
Фото:epravda.com.ua

Новые правила правительство может утвердить уже на этой неделе, но они вступят в силу только через семь дней. Менять ограничения, действующие в различных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.

«Желтая» зона

Сейчас в «желтой» зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. По данным РБК-Украина, Кабмин может позволить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.

В «желтой» зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки.

Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений — 80 или 100 — это пока обсуждается. Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений.

По информации издания от источников в Кабмине, с 1,3 млн сотрудников образовательных учреждений первую дозу получили только 44%, а вторую — 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.

«Красная» зона

В Кабмине склоняются к тому, что рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу при вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.

В «красной» зоне одна доза вакцины уже не подойдет — ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит — пока под вопросом.

Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении «Дія».

Параллельно в правительстве размышляют над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации.

Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке МЗ, Украина может начать «краснеть».

Транспорт

Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют.

Все эти новые правила начнут действовать примерно в конце сентября, когда страну переведут в желтую зону.

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