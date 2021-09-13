Власти Черногории не будут пускать в страну иностранцев с частичной вакцинацией

Туристы должны иметь полную вакцинацию, сделанную за две недели до поездки.

Власти Черногории изменили правила въезда в страну для иностранцев: теперь гражданам других государств запрещено пересечение границы с частичной вакцинацией от коронавируса (одной дозой), сообщает RTCG.

По словам министра здравоохранения страны Елены Боровинич Бойович, органы здравоохранения Черногории предоставляют приоритет иммунизации, а не комендантский час.

"Правила изменились бы, если бы существующие противоэпидемические мероприятия были соблюдены", - отметила министр.

Так, для въезда в Черногорию иностранным гражданам теперь нужно иметь сертификат о полной вакцинации от коронавируса, завершенной не позднее чем за 14 дней до путешествия. Частичная вакцинация или прививка одной дозой вакцины больше не будет признаваться. Новые правила уже вступили в силу и будут действовать до 24 сентября.

Для непривитых путешественников правила въезда в Черногорию не изменились. Они могут въехать в страну по справке об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. В качестве альтернативы подойдет экспресс-тест на антиген, сделан не ранее 48 часов до поездки, или справка о перенесенном COVID-19 (не менее 14 дней с момента выздоровления и не более 180 дней после заболевания).

В марте этого года президент Черногории Джуканович призвал правительство страны закрыть границы и ввести строгие ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

В конце апреля власти Черногория объявила о снятии всех ограничительных мер на посещение страны в этом сезоне для граждан РоSSии, Беларуси, Украины и Северной Македонии.