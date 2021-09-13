Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы

Совет судей не смог определиться с кандидатами в Этический совет.

Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в Украине. Кроме того, глава государства пообещал оказать немедленную оценку и отпор каждого незаконного действия в этом вопросе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что не позволит "судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинский права на справедливость".

"А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - добавил он.

В Офисе президента сообщили, что в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности главы Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

Там добавили, что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" субъект формирования Этического совета подает председателю ВРУ список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения спикера ВРУ.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет.

"Однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет. Это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы", - заявили в Офисе президента.

Как сообщила пресс-служба Совета судей, 13 сентября ССУ начал рассмотрение вопроса о предоставлении предложений по кандидатам на должность члена Этического совета по своей квоте. Такие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена Этического совета.

Совет судей только определился с кандидатами на должность члена конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По результатам заседания Совет судей предложил усовершенствовать процедуру по выборам членов Этического совета. Глава ССУ Богдан Монич отметил несовершенство законодательства, поскольку даже избран кандидат от судей не будет иметь права голоса в этом органе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Денисова отправилась в Грузию с рабочим визитомДенисова отправилась в Грузию с рабочим визитом
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Украина не Афганистан, за семь дней ее не захватитьЗеленский: Украина не Афганистан, за семь дней ее не захватить
Зеленский создал Совет по молодежным вопросамЗеленский создал Совет по молодежным вопросам
"Большая стройка" расширит сеть спортивных урбан-парков на почти все областные центры, - Зеленский"Большая стройка" расширит сеть спортивных урбан-парков на почти все областные центры, - Зеленский
Зеленский рассказал, каким был ответ Байдена о членстве Украины в НАТОЗеленский рассказал, каким был ответ Байдена о членстве Украины в НАТО
Зеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздникомЗеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником
Зеленский наградил орденами коллег по сериалу "Слуга народа"Зеленский наградил орденами коллег по сериалу "Слуга народа"
Зеленский поручил Кабмину обеспечить реставрацию костела Святого Николая в КиевеЗеленский поручил Кабмину обеспечить реставрацию костела Святого Николая в Киеве
Зеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследованийЗеленский назначил нового руководителя Национального института стратегических исследований
"Ковид сказал то, что стесняются сказать политики и дипломаты: вот на самом деле ваше место", - Зеленский"Ковид сказал то, что стесняются сказать политики и дипломаты: вот на самом деле ваше место", - Зеленский
Зеленский рассчитывает на предметную встречу с ПутинымЗеленский рассчитывает на предметную встречу с Путиным
Последние новости
Подгружаем последние новости