Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы

Совет судей не смог определиться с кандидатами в Этический совет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит блокировки судебной реформы в Украине. Кроме того, глава государства пообещал оказать немедленную оценку и отпор каждого незаконного действия в этом вопросе.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", - сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что не позволит "судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, лишить украинский права на справедливость".

"А судьи, которые хотят работать в прозрачной системе, должны иметь полную поддержку", - добавил он.

В Офисе президента сообщили, что в четверг, 16 сентября, состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности главы Совета судей, Верховного Суда, представителей парламента, а также послов "Большой семерки".

Там добавили, что в соответствии с законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" субъект формирования Этического совета подает председателю ВРУ список кандидатов в состав Этического совета в течение 30 дней со дня поступления соответствующего обращения спикера ВРУ.

Субъектом представления является, среди прочего, Совет судей Украины, который должен делегировать трех представителей в Этический совет.

"Однако на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет. Это вызывает беспокойство относительно прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части - очищение судебной системы", - заявили в Офисе президента.

Как сообщила пресс-служба Совета судей, 13 сентября ССУ начал рассмотрение вопроса о предоставлении предложений по кандидатам на должность члена Этического совета по своей квоте. Такие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена Этического совета.

Совет судей только определился с кандидатами на должность члена конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По результатам заседания Совет судей предложил усовершенствовать процедуру по выборам членов Этического совета. Глава ССУ Богдан Монич отметил несовершенство законодательства, поскольку даже избран кандидат от судей не будет иметь права голоса в этом органе.