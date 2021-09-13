В СБУ прокомментировали вероятность гастролей Монгерштерна в Украине

На ноябрь роSSийский рэпер из "черного списка" планировал концерты в Запорожье, Харькове и Киеве.

В СБУ прокомментировали вероятность гастролей Монгерштерна в Украине
Фото: instagram.com/morgen_shtern

Служба безопасности Украины подтвердила, что гастроли роSSийского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине запрещены.

Таким образом в СБУ отреагировали на информацию об анонсе концертов роSSийского исполнителя в ноябре этого года в Запорожье, Харькове и Киеве.

"В апреле этого года по представлению СБУ роSSийский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн", - сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе пояснили, что позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы. Она подтвердила, что в "творчестве Моргенштерна" пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ.

"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций в отношении организаторов и участников концерта с его участием", - считают в СБУ.

Там сообщают, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концертах на территории нашего государства. Был сделан акцент на том, что пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины.

"Таким образом, любые гастроли "Моргенштерна" на территории Украины - запрещены", - отметили в СБУ.

Напомним, 20 апреля Моргенштерн заявил, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, потому что ему "страшно ехать в Украину", где "начинаются какие-то штуки не слишком прикольные". Концерты были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов доходила до 4,5 тыс. гривен.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим при пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это "показухой" и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск к Службе безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

Кроме того, в начале июля Монгерштерн разместил в соцсетях видео, в котором утверждал, что находится в Украине.

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