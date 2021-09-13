"Даже за восемь лет РоSSия не смогла захватить Украину. А это не армия Талибана".

Президент Владимир Зеленский считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном, правительство которого сдалось талибам, только потеряло поддержку США .

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

"В 2014 году, да простят нам партнеры из США и ЕС , сначала мы оказались там, где оказались. Состоялась эскалация, Россией были оккупированы наши территории. С нами рядом никого не было. Не было никакой военной техники, кроме того, что было в нас. Других войск не было, только граждане Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.

Он добавил, что с 2014 года Украине противостоит одна из сильнейших армий мира, а не вооруженные группы талибов.

"Даже за восемь лет РоSSия не смогла захватить Украину. Это не армия «Талибана». Это одна из самых мощных армий мира. Мы отстаивали свою государственность", - отметил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не имеет сильной зависимости от США .

"Я считаю, что за четыре, пять или семь дней невозможно такое большое государство по территории, по численности населения - просто оккупировать", - добавил Зеленский.

Напомним, что "Талибан" вернулся к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло через двадцать лет после того, как американцы сбросили предыдущий режим талибов.

Мировое сообщество пока не признало легитимность власти талибов.

Афганистан - больше по площади, чем Украина, но имеет чуть меньше населения.