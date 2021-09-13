Зеленский: Украина не Афганистан, за семь дней ее не захватить
"Даже за восемь лет РоSSия не смогла захватить Украину. А это не армия Талибана".
Президент Владимир Зеленский считает некорректным сравнение Украины с Афганистаном, правительство которого сдалось талибам, только потеряло поддержку США.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.
"В 2014 году, да простят нам партнеры из США и ЕС, сначала мы оказались там, где оказались. Состоялась эскалация, Россией были оккупированы наши территории. С нами рядом никого не было. Не было никакой военной техники, кроме того, что было в нас. Других войск не было, только граждане Украины", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента.
Он добавил, что с 2014 года Украине противостоит одна из сильнейших армий мира, а не вооруженные группы талибов.
"Даже за восемь лет РоSSия не смогла захватить Украину. Это не армия «Талибана». Это одна из самых мощных армий мира. Мы отстаивали свою государственность", - отметил президент.
Кроме того, Зеленский отметил, что Украина не имеет сильной зависимости от США.
"Я считаю, что за четыре, пять или семь дней невозможно такое большое государство по территории, по численности населения - просто оккупировать", - добавил Зеленский.
Напомним, что "Талибан" вернулся к власти в Афганистане 15 августа. Это произошло через двадцать лет после того, как американцы сбросили предыдущий режим талибов.
Мировое сообщество пока не признало легитимность власти талибов.
Афганистан - больше по площади, чем Украина, но имеет чуть меньше населения.