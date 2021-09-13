Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"

Вопрос будут рассматривать до четырех месяцев.

Немецкий регулятор начал сертификацию "Северного потока - 2"
Фото: nord-stream2.com

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации роSSийского газопровода "Северный поток - 2". На рассмотрение этого вопроса агентство имеет четыре месяца.

Об этом сообщил его представитель Фите Вульф, пишет "Интерфакс".

"Предприятие предоставило все документы. Согласно закону, на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - сказал Вульф.

Ввод газопровода в эксплуатацию до получения сертификата BNA может привести к штрафу.

Напомним, РоSSия завершила строительство "Северного потока - 2" на прошлой неделе, 10 сентября.

Перед тем глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку - 2" могут начаться уже в 2021 году.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на это ответил, что Германия не должна разрешить работу "Северного потока - 2" в коммерческом режиме. Он сказал, что газопровод действительно запустят в тестовом режиме для проверки работы, но это не значит, что трубу можно будет эксплуатировать.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС, половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не на полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня 18 млрд кубометров газа.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

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