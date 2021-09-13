Международные партнеры выбрали кандидатов в конкурсную комиссию ВККСУ и Этический совет

Органы формируются наполовину из судей, наполовину из западных экспертов.

Международные партнеры выбрали кандидатов в конкурсную комиссию ВККСУ и Этический совет
Фото: argument.ua

Высший совет правосудия опубликовал список международных экспертов, которые могут войти в конкурсную комиссию Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Этический совет, который будет проверять на доброчестность членов ВСП.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Список рекомендованных кандидатов в конкурсную комиссию ВККСУ:

  • Дэвид Кэлверт-Смит, бывший судья Высшего суда и директор Государственной прокуратуры Англии и Уэльса с более чем 50-летним опытом работы в сфере уголовного права;
  • Виктория Хенли, бывшая директор Комиссии по вопросам эффективности работы судей штата Калифорния;
  • Тилман Хоппе, бывший судья немецкой федеральной земли Саксония-Анхальт, который был сопредседателем конкурсной комиссии по отбору главы НАПК

Также в список кандидатов включены бывший специальный прокурор из Нидерландов Роберт Брукхейсен, бывшая судья апелляционного суда Гватемалы Клаудия Эскобар, глава Верховного суда штата Мичиган в отставке Стивен Маркмен, основательница румынского экспертного форума "Аналитический центр верховенства права и борьбы с коррупцией" Лаура Штефан и судья федерального суда канадской провинции Саскачеван в отставке Тед Зажечны.

Список рекомендованных кандидатов в Этический совет:

  • Роберт Корди, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке;
  • Энтони Хупер, английский судья в отставке, работал в Апелляционном суде по уголовным и гражданским делам Англии и Уэльса
  • Лавли Перлинг, бывшая генеральный прокурор Эстонии.

Кроме них, в списке кандидатов - бывший генеральный прокурор немецкой земли Северный Рейн - Вестфалия Уолтер Сельтер, судья в отставке Апелляционного суда США одиннадцатого округа Розмари Баркетта, бывший судья и глава окружного суда словенского города Любляны Алес Залари.

Первый состав Этического совета и первый состав конкурсной комиссии ВККСУ формируется из трех человек из числа судей или судей в отставке, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными организациями, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних пяти лет предоставляют Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции.

Состав Этического совета и конкурсной комиссии должен назначить глава ВСП. Если он этого не сделает, назначенными будут считаться рекомендованные кандидаты.

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