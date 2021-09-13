СБУ предупреждает об антитеррористических учениях в Киевской области

Во время мероприятий возможно временное ограничение движения транспорта и проверка документов.

С 14 по 16 сентября Служба безопасности Украины в Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов. В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов и проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

В мероприятиях примут участие подразделения СБУ , Национальной гвардии, Национальной полиции, Военной службы правопорядка, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.

СБУ призывает гостей и жителей Киевской области сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на действия правоохранителей.