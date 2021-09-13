Оккупационные власти открыли в Симферополе памятник Дзержинскому

Крым после деоккупации ждет и декоммунизация.

Оккупационные власти открыли в Симферополе памятник Дзержинскому
Фото: ФСБ

Оккупационные роSSийские власти открыли в Симферополе памятник советскому деятелю, одному из организаторов "красного террора" Феликсу Дзержинскому.

Церемония состоялась 11 сентября, в 144-ую годовщину со дня рождения Дзержинского, пишет издание "Кримінформ".

В пресс-службе управления ФСБ заявили, что Дзержинский "боролся не только с контрреволюцией, но и поднимал страну из разрухи и нищеты".

Феликс Дзержинский возглавлял ВсероSSийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918-1919 годах осуществляла массовые расстрелы людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям.

Напомним, что в Украине с 2015 года действует закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Он обязывает демонтировать все памятники советским деятелям, которые занимали высокие должности во времена СССР, кроме надгробных.

После вступления в силу данного закона все памятники Дзержинскому в Украине убрали, а города Днепродзержинск и Дзержинск переименовали.

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