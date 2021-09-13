Зеленский создал Совет по молодежным вопросам

Состав и полномочия нового органа будут определены позже.

Владимир Зеленский решил создать новый консультативно-совещательный орган при президенте Украины - Совет по молодежным вопросам.

Об этом сообщается в указе №462/2021 от 10 сентября.

Совет понадобился Зеленскому для "содействия развитию потенциала молодежи, ее самореализации и активного участия в общественной жизни и принятии решений в молодежном поле".

Состав совета и его полномочия будут определены позже.

Напомним, что молодежь - основной электорат Зеленского. Около 50% украинцев в возрасте от 16 до 30 лет проголосовали бы за Владимира Зеленского, если бы выборы президента проводились в ближайшее время.

Недавнее социологическое исследование показало, что рейтинг Зеленского тем выше, чем моложе группа избирателей. Так, среди поколения 16-17 лет (они смогут голосовать на следующих очередных выборах 2024 года) поддержка Зеленского достигает 67%, среди молодежи 18-24 лет - 57%, среди молодежи 25-30 лет - 42%.

Для сравнения: общий рейтинг Зеленского - 27,2% (среди тех, кто определился с выбором и пойдет голосовать), а в активной электоральной возрастной группе 61+ - только 16%.