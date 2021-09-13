Глава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостью

"Хотим расширить жилую площадь - идем к этому и расширяем".

Глава БЭБ объяснил многомиллионную декларацию бережливостью
Фото: Макс Требухов

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник объяснил свою многомиллионную декларацию экономным образом жизни.

"Я эти денежные средства зарабатывал не за один год. У нас философия с женой такова, что мы живем экономно. Не зажимаемся, но накапливаем состояние, чтобы лучше жить. Если мы хотим расширить жилую площадь, мы идем к этому, и мы ее расширяем. Если нам хотелось купить более престижную иномарку - мы ее купили", - сказал Мельник в интервью "Суспільному".

"Да, у меня есть определенные активы за спиной, и я этим горжусь, что мы смогли накопить и приобрести их", - добавил он.

Мельник рассказал, что во время работы на государственных должностях получал зарплату более 1000 долларов в эквиваленте, а сейчас - более 40 тысяч гривен. Кроме того, к этому причастна его жена, которая является частным предпринимателем. В частности, по словам Мельника, именно она купила квартиру в Турции.

Напомним, что Мельник работал в налоговых органах с 2000 до 2016 года. Затем четыре года занимался преподаванием, а в декабре 2020 года вернулся на государственную службу, став главой Государственной фискальной службы.

Жена Мельника владеет двумя салонами красоты в Ирпене Киевской области.

Семья, согласно декларации, имеет в собственности квартиру в Киеве на 159,4 м2, квартиру в Одессе на 67,8 м2, три квартиры в Ирпене общей площадью 234,9 м2, нежилые помещения в Киеве и Ирпене на 577,1 м2, квартиру в Турции на 75 м2, земельный участок в Сумской области и Ирпене и внедорожник Range Rover 2014 года с прицепом. Общая стоимость этого имущества, которую указал Мельник, составляет более чем 7,5 млн гривен.

При этом около 3 миллионов гривен наличными и размещенными в банках остаются на счетах нового главы БЭБ и его жены.

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