В Минздраве ожидают циркуляцию трех штаммов гриппа

В этом году в аптеки планируют доставить примерно 1 млн доз вакцин от гриппа.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в 2021-2022 году в Украине ожидается циркуляция штаммов гриппа B/Washington, H1N1 и H3N2.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

По словам Кузина, новый эпидсезон не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозов по сравнению с прошлым годом.

Сейчас, по словам Кузина, Минздрав ведет переговоры с представителями фармацевтического сектора, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин от гриппа. Также в рамках гуманитарной помощи Украина может получить 30 тыс. вакцин для прививки врачей.

"С июня мы начали работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин. Также сейчас проводятся переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз). Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в «ковидных» больницах), мы сможем вакцинировать от гриппа бесплатно за счет гуманитарной помощи", - сказал Кузин.

Он также отметил, что в этом году в аптеки планируют доставить примерно 1 млн доз вакцин от гриппа.

"Но окончательные количества, действительно, будут регулироваться спросом", - добавил главный санврач.

Напомним, американская компания Moderna заявила, что работает над однократной вакциной, которая сочетает в себе бустерную дозу от COVID-19 и прививку от гриппа.