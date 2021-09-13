КНДР заявила об успешном испытании новой крылатой ракеты

Северная Корея заявила об успешном испытании новой крылатой ракеты большой дальности. Запуски состоялись в субботу и воскресенье.

На сайте северокорейской газеты "Нодон синмун" утверждается, что ракеты провели в воздухе более 2 часов и поразили цели на расстоянии 1500 км.

Фото: rodong.rep.kp

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что такие запуски действительно произошли. "Эти действия подчеркивают, что КНДР продолжает развивать свою военную программу и представляет угрозу своим соседям и международному сообществу", - цитирует заявление американских военных Korea Times.

Ракета, запущенная Северной Кореей, похожа на американские "томагавки" и южнокорейскую систему Hyunmoo-3C, заявили эксперты, опрошенные изданием. Крылатые ракеты имеют меньшую дальность и скорость по сравнению с баллистическими, но они летают на низкой высоте и поэтому их сложнее засечь. К тому же крылатые ракеты тоже способны нести ядерный боезаряд.