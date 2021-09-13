"Большая стройка" расширит сеть спортивных урбан-парков на почти все областные центры, - Зеленский

В 2022 году подобные парки планируют открыть во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове и Сумах.

"Большая стройка" расширит сеть спортивных урбан-парков на почти все областные центры, - Зеленский
Володимир Зеленський

Спортивные пространства, аналогичные созданному на ВДНХ в Киеве урбан-парку, в ближайшие годы появятся и в других городах Украины. Об этом сообщил сайт Офиса Президента со ссылкой на выступление Владимира Зеленского во время открытия урбан-парка в столице.

По его словам, в 2022 году подобные парки будут открыты во Львове, Кропивницком, Кривом Роге, Днепре, Харькове, Сумах, а в 2023-м запланировано их открытие почти во всех областных центрах и еще в нескольких крупных городах Украины. Реализация проекта проходит в рамках программ президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

"В ближайшие годы все областные города - и не только - увидят такой класс, который, как мне кажется, очень понравится украинским гражданам, особенно маленьким", - заявил Зеленский.

На территории урбан-парка в Киеве расположены скейт-парк, стритфутбольный спот, стритбольный спот для тренировок по стритболу и баскетболу 3х3 и 5х5, стритдэнс и ивент-спот для занятий уличными танцами, стритворкаут-спот, паркур-спот, беговая дорожка в лесной зоне длиной 3,5 км.

"Именно с помощью таких классных спортивных развлекательных современных «магнитов» мы будем увеличивать количество граждан Украины, которые будут заниматься различными видами спорта", - сказал президент.

Присутствовавший на мероприятии президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что такие парки помогут развивать олимпийские виды спорта в Украине.

"Такие парки очень важны для развития физической культуры. И когда случилась пандемия COVID-19, все поняли, насколько важна физкультура как для физического, так и для ментального здоровья", - подчеркнул глава МОК.

Как рассказал в Facebook заместитель главы ОП, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, парк на ВДНХ построили в рекордные сроки: за два месяца. При этом до августа следующего года на данной территории откроется еще ряд объектов.

"Это место не оставляет равнодушным и заставляет смотреть на спорт совсем другими глазами. Спортивная инфраструктура - это не привилегия для избранных в фитнес-залах. Мы делаем ее современной и доступной для всех желающих", - написал Тимошенко.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поставил задачу в рамках "Большой стройки" создать в каждой ОТО новый современный парк.

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