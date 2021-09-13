Зеленский рассказал, каким был ответ Байдена о членстве Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи с Джо Байденом в Вашингтоне тот сказал ему, что Украина "должна быть в НАТО, однако это зависит не только от него".

Об этом Зеленский заявил в интервью на телеканале CNN, передает "Укринформ".

Зеленский спросил Байдена относительно членства Украины в Альянсе "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США на этот вопрос длился около 20-30 минут.

"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - рассказал президент Украины.

По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что через ваше решение этот путь в НАТО будет короче, прозрачнее для Украины", - добавил Зеленский.

Напомним, на встрече с Зеленским президент США продемонстрировал поддержку вступления Украины в НАТО, но сроки не обсуждались. Зеленский сказал, что чувствует, как Байден лично поддерживает Украину относительно членства в Альянсе, но каким будет путь - сейчас сложно сказать.

В Белом доме также напомнили, что вступление Украины в НАТО зависит не только от США , но и от других членов.

Ранее Байден отмечал, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию.

Власти Украины уже неоднократно заявляли, что некоторые страны Альянса используют вопрос реформ как оправдание для сокрытия собственного нежелания раздражать РоSSию. В начале июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что Украина с 2008 года достаточно изменилась, чтобы получить от НАТО новый этап в евроатлантической интеграции, но отдельные страны продолжают требовать каких-то реформ. По мнению министра, это просто отговорки.

Президент Зеленский также заявлял, что Украина и украинский народ сделали достаточно, чтобы получить четкие подтверждения, когда и как Украина будет в ЕС и НАТО.

14 июня члены НАТО на саммите подтвердили приверженность решению 2008 года о возможности принять Украину в Альянс через План действий по членству. Глава МИД выразил надежду на то, что НАТО предоставит Украине ПДЧ в 2022 году. В то же время президент РФ Владимир Путин выступил против расширения Альянса путем присоединения Украины. Возможное вступление Украины в НАТО он расценивает как "красную линию" для РоSSии.

23 июля Зеленский ввел в действие решение СНБО об углублении интеграции Украины в НАТО. 30 июля президент назначил посла Украины при НАТО. Эта должность была вакантной два года.

Украина хотела получить ПДЧ еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция. С 2017 года Украина вновь заговорила о получении Плана действий по членству в НАТО, а весной 2018 действующий тогда президент Петр Порошенко назвал этот план следующей целью страны. 7 февраля 2019 года Верховная Рада внесла изменения в Конституцию, которые закрепляют курс страны на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.