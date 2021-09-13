Израиль нанес авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Ни одна палестинская группировка пока не взяла на себя ответственность за ракеты, однако Израиль возлагает ее на ХАМАС.

Израиль нанес авиаудары по целям в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Система "Залізний купол" в дії, травень 2021.
Фото: Edi Israel, Times of Israel

Израиль в понедельник нанес авиаудары по ряду целей в Секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с подконтрольной ХАМАС территории. Боевые действия продолжаются третью ночь подряд, пишет Associated Press.

Две ракеты были выпущены с интервалом в несколько часов, обе перехватила система обороны "Железный купол", сообщает Times of Israel. В ответ на это Израиль атаковал ряд объектов ХАМАС. Израильская армия сообщила, что нанесла удары по четырем объектам ХАМАС, используемым для военной подготовки, а также по мастерской оружия и по входу в подземный тоннель.

Сообщений о жертвах с обеих сторон не поступало. Во время обстрелов по приграничным населенным пунктам в воскресенье трое израильтян получили легкие ранения, когда бежали к укрытиям.

Ни одна палестинская группировка пока не взяла на себя ответственность за ракеты, однако Израиль возлагает ее на ХАМАС.

Напряжение между Израилем и ХАМАС возросло на фоне бегства из израильской тюрьмы шестерых палестинских заключенных. Они выкопали тоннель ложкой и убежали через канализацию. Четверых из них задержали, на что палестинские боевики ответили обстрелом. Поиски еще двоих продолжаются.

Кроме того, стороны столкнулись с трудностями в процессе длительного перемирия, заключенного при посредничестве Египта. Израиль и Палестина не могут договориться о системе восстановления катарских выплат семьям из Газы. Израиль требует гарантий, что ХАМАС не будет направлять средства на военные нужды.

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