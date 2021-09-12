США забрали свою систему ПРО и батареи Patriot из Саудовской Аравии

Такое решение приняли несмотря на то, что королевство продолжает испытывать воздушные атаки со стороны йеменских боевиков-хуситов.

Военные США забрали свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии.

Об этом сообщает AP.

Такое решение приняли несмотря на то, что королевство продолжает испытывать воздушные атаки со стороны йеменских боевиков-хуситов.

В то время как десятки тысяч американских военных остаются на Аравийском полуострове, в качестве противовеса вооруженным силам Ирана, арабские страны Персидского залива обеспокоены планами США на будущее, поскольку американские военные противостоят возрастающей угрозе в Азии, которая требует привлечения средств противоракетной обороны.

Передислокация системы ПВО Patriot с авиабазы принца Султана у Эр-Рияда произошла, когда Арабские союзники Америки в Персидском заливе наблюдали за выводом американских военных из Афганистана.

Напряженность остается высокой, поскольку мирные переговоры в Вене, похоже, зашли в тупик из-за провала ядерной сделки Ирана с мировыми державами, повышает опасность будущих конфронтаций в регионе.

Напомним, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы с шиитского движения "Ансар Аллах", захвативших столицу Сану и значительную часть северных районов страны, противостоят правительственным войскам, которые получают поддержку от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В декабре 2018 года в Швеции было подписано мирное соглашение между хуситами и йеменским правительством.