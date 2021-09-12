Индексация пенсий для всех пенсионеров будет проводиться ежегодно 1 марта, - Шмыгаль

Индексация пенсий в Украине будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров без исключений.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Индексация пенсий будет проводиться ежегодно 1 марта для всех категорий пенсионеров. На этой неделе Верховная Рада поддержала правительственный законопроект, который исправил недостатки пенсионной реформы 2017 года, когда военные или ученые были исключены из механизма индексации. Мы восстановили справедливость", - написал Шмыгаль.

Он отметил, что в законе будет прописана точная дата индексации - 1 марта.

По словам премьера, сейчас правительство также работает над введением накопительной пенсионной системы.

Напомним, ранее министр финансов Сергей Марченко признал, что пенсионная система в нынешнем виде приближается к коллапсу.