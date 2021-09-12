РоSSия продаст Беларуси оружия на 1 млрд долларов

РоSSийское руководство и военные согласовали перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

Беларусь планирует закупку роSSийского вооружения на общую сумму свыше 1 млрд долларов США .

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе военных учений "Запад-2021", передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле среди прочего обсуждались военные вопросы. В частности, речь шла о поставках комплексов C-400.

"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400... Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет...Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что с-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что руководство и военные согласовали перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь .

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и РоSSийская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в столкновении с натовскими войсками", - отметил Лукашенко.