РоSSия продаст Беларуси оружия на 1 млрд долларов

РоSSийское руководство и военные согласовали перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

РоSSия продаст Беларуси оружия на 1 млрд долларов
РЗК С-400 Триумф
Фото: svpressa.ru

Беларусь планирует закупку роSSийского вооружения на общую сумму свыше 1 млрд долларов США.

Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе военных учений "Запад-2021", передает БЕЛТА.

Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле среди прочего обсуждались военные вопросы. В частности, речь шла о поставках комплексов C-400.

"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400... Слава богу, сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Мы с белорусскими генералами и русскими обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет...Мы должны готовиться - 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что с-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что руководство и военные согласовали перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь.

"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы. Говорит это о том, что и мы, и РоSSийская Федерация очень серьезно воспринимаем это западное направление, где мы находимся непосредственно в столкновении с натовскими войсками", - отметил Лукашенко.

Напомним, накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил о "серьезных рисках" сценариев, которые отрабатываются на совместных военных учениях Беларуси и РФ "Запад 2021". Они стартовали на территории РФ 9 сентября.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Талибы открыли огонь в воздух для разгона сотен протестующих в Кабуле
Новый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврачНовый локдаун в Украине могут ввести в ноябре — главный санврач
Визы в Польшу будут оформлять с опозданиемВизы в Польшу будут оформлять с опозданием
В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"В Чехии на 20 лет осудили еще одного боевика "ДНР"
Проректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУПроректор по научной работе Коломенской семинарии РПЦ стал преподавателем богословской академии ПЦУ
Блок рекламы


Похожие новости
Ермак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против УкраиныЕрмак: РоSSия уже начала использовать "Северный поток-2" в качестве оружия против Украины
РоSSия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"РоSSия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково"
Путин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX векеПутин: РоSSия имела бы 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке
Зеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрдЗеленский представил в США план трансформации Украины на $277 млрд
Путин и Лукашенко в сентябре собрались подписать указ об интеграции Беларуси с РоSSиейПутин и Лукашенко в сентябре собрались подписать указ об интеграции Беларуси с РоSSией
РоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУРРоSSия использует Крым как базу для обеспечения военного присутствия в Сирии, - ГУР
РоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведкаРоSSия отправила на временно оккупированную территорию Украины генерал-лейтенанта Сычевого, - разведка
РоSSия начала строить четыре субмарины и два корветаРоSSия начала строить четыре субмарины и два корвета
Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"Президент Евросовета Шарль Мишель: "РоSSия продолжает действовать способом, который продолжает начатую оккупацию"
На ракетное вооружение Украина в течение 10 лет потратит 200 млрд грн, - ДаниловНа ракетное вооружение Украина в течение 10 лет потратит 200 млрд грн, - Данилов
Последние новости
Подгружаем последние новости