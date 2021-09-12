Задержание было проведено по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Фото: Миротворец Александра Франчетти (слева)

Чешские правоохранители задержали в аэропорту Праги гражданина РФ Александра Франчетти, который способствовал РоSSии в оккупации Крыма.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом роSSийским СМИ заявили в посольстве РФ в Чехии.

"Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина РоSSии Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства РоSSии для оказания необходимой консульской помощи. РоSSийские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного", - сказал спикер дипломатического представительства Николай Брякин.

Задержание провели по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины.

Чешская полиция официально не сообщает о задержании Франчетти. Украинские правоохранительные органы пока не отреагировали на это событие.

По информации сайта "Миротворец", Александра Франчетти, известный также под псевдонимом Александр Крамаренко, весной 2014 года прибыл в Севастополь. Там он вошел в состав формирования "Оборона Севастополя".

Вскоре организовал подразделение "Северный ветер", который занимался террором проукраинского населения города. Участвовал в захвате Крымского полуострова, награжден медалью "За возвращение Крыма".