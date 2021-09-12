Джелялову могут снова усилить обвинение, ему грозит 20 лет за решеткой

В деле могли появиться новые сфабрикованные "доказательства".

Джелялову могут снова усилить обвинение, ему грозит 20 лет за решеткой
Фото: Наріман Джелялов

Первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову ужесточили обвинение, так как в деле могли появиться новые сфабрикованные "доказательства".

Об этом адвокат Николай Полозов сообщил в комментарии телеканалу "Дом".

В то же время оккупанты могут и дальше ужесточить обвинение, а Джелялову и братьям Ахтемовым грозит до 20 лет тюрьмы.

"Сейчас обвинение - от 10 до 15 лет. Но важно понимать, что в ст. 281 УК РФ есть еще вторая часть, которая вводит дополнительную квалификацию -«организованная преступная группа». И следствию ничего не мешает еще больше усилить обвинения Нариману и братьям Ахтемовым", - отметил адвокат.

Джелялов со своей стороны написал письмо из следственного изолятора. Он заявил, что его главное оружие - слово, и он намерен продолжать свою борьбу в заключении.

"Я был готов к такому развитию событий и, по примеру старших братьев, не намерен отступать от собственных убеждений. Буду продолжать борьбу доступными мне здесь, в заключении, способами. Во время обыска в моем доме сотрудник, который его проводил, между прочим, сказал: "Ваше оружие - слово. А это гораздо опаснее". Поэтому мое "оружие" со мной", - отметил он.

По его словам, его арест сразу после возвращения из Крымской платформы доказывает мстительный характер роSSийской власти.

"Она, как и раньше, демонстрирует готовность выгонять, изолировать людей, которые продолжают открытую борьбу за демократические ценности и свободы, ради интересов своего народа и государства", - пишет первый заместитель главы Меджлиса.

Напомним, в конце прошлой недели оккупационная власть Крыма провела обыски и задержала первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, а также Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

6 сентября подконтрольный РоSSии суд в оккупированном Симферополе арестовал Наримана Джелялова на два месяца.

ФСБ РоSSии обвиняет его и еще двух крымских татар - двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова - в подрыве газопровода в селе Перевальное. Подтверждений такого подрыва до сих пор обнародовано не было.

7 сентября ФСБ опубликовала видео с признаниями братьев. В разговоре с адвокатом Айдером Азаматовым Азиз Ахтемов рассказал, что спецслужбы применяли к ним физическое и моральное давление, избивали и угрожали расстрелом.

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