На Донбассе сегодня погиб украинский военный
Враг три раза нарушил "тишину".
С утра воскресенья, 12 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.
В направлении Невельского вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Верхнеторецкое роSSийские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.
Напомним, в течение субботы, 11 сентября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.
В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, 9 - получили ранения, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.