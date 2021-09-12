На Донбассе сегодня погиб украинский военный

Враг три раза нарушил "тишину".

На Донбассе сегодня погиб украинский военный
Фото: 112.ua

С утра воскресенья, 12 сентября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

В направлении Невельского вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Верхнеторецкое роSSийские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Напомним, в течение субботы, 11 сентября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, 9 - получили ранения, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

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