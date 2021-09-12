Талибы позволили женщинам высшее образование, но заявили об ограничениях

В университетах введут отдельные классы для девушек и парней.

Женщины в Афганистане могут продолжить учебу в университетах, в частности в аспирантуре, но классы будут разделять по половому признаку и обязательным будет исламская одежда.

Об этом пишет apnews.com.

Представитель экстремистского движения “Талибан”, захватившего власть в стране, Абдул Баква Хаккани рассказал о новых правилах на пресс-конференции через несколько дней после того, как талибы сформировали полностью мужское правительство.

Хаккани сказал, что хиджабы будут обязательными, но не уточнил, обяжут ли женщин носить платки на голове или покрытие для лица.

По его словам, также будет внедрена гендерная сегрегация: "Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе. Мы не позволим совместного образования".

Хаккани добавил, что перечень учебных предметов также пересмотрят.

Отметим, когда талибы впервые находились у власти в конце 1990-х годов, девушкам и женщинам было отказано в праве на образование, их исключили из общественной жизни.

До возвращения талибов, женщины и мужчины совместно учились в университетах. Студенткам не нужно было соблюдать дресс-код, но подавляющее большинство носило платки на голове в соответствии с традициями.

В начальных и средних школах мальчиков и девочек учили отдельно еще до прихода к власти талибов. В средней школе девочкам приходилось носить туники до колен и белые платки, а джинсы, макияж и украшения запрещали.

Напомним, ранее талибы заявили об изменениях в их отношении к женщинам. Однако женщинам запретили заниматься спортом, а в последние дни "Талибан" применял насилие против протестующих женщин, которые требовали равных прав.