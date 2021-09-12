Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирован

В его состав вошло 15 человек.

Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности сформирован.

Как сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, в ее состав вошли 15 человек.

"Есть результаты голосования за общественный совет при Бюро экономической безопасности. Они неплохие, многих знаю лично как порядочных ребят", - со своей стороны отметил глава фракции “Голос” Ярослав Железняк.

Фото: https://t.me/vasylevska96

Напомним, Бюро экономической безопасности заработает 25 сентября. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ.

Кабинет министров избрал главой Бюро экономической безопасности Вадима Мельника.

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