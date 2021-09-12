ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов относительно терактов 11 сентября

Экс-работник консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе рассказал о его контактах с лицами, которые поддерживали террористов.

ФБР опубликовало первый из рассекреченных документов относительно терактов 11 сентября
Фото: ЕРА/UPG

Федеральное бюро расследований США опубликовало первый из рассекреченных документов относительно террористических атак 11 сентября 2001 года.

Отредактированный документ объемом 16 страниц датирован 4 апреля 2016 года.

Агент ФБР в ноябре 2015 года общался с бывшим работником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе. Темой разговора были его контакты с лицами, которые логистически поддерживали похитителей пассажирских самолетов, которые первыми прибыли в Соединенные Штаты.

"Документ подробно описывает контакты похитителей с саудовскими партнерами в США, но не предоставляет доказательств того, что высшие чиновники правительства Саудовской Аравии были причастны к заговору", - пишет apnews.com.

Родственники назвали опубликование документа значительным шагом в попытках связать атаки с Саудовской Аравией. Бретт Иглсон, сын которого погиб во время нападения на Всемирный торговый центр, заявил, что обнародование материала ФБР "ускоряет наше стремление к истине и справедливости".

Адвокат родственников пострадавших Джим Крейндлер заявил, что "факты и выводы этого расследования ФБР продолжают аргументы, которые мы предоставили в судебном процессе относительно ответственности правительства Саудовской Аравии за теракты 11 сентября". "Этот документ вместе с общественными доказательствами, собранными на сегодняшний, представляют собой план того, как (Аль-Каида) действовала в США при активной, сознательной поддержке правительства Саудовской Аравии", - сказал он.

Напомним, США и мир в 20-ю годовщину террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года почтили их жертв.

В этот день в США был осуществлен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба обвалились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона вблизи Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести. Среди погибших - 12 украинцев.

В сентябре 2021 года Президент США Джо Байден подписал указ относительно рассекречивания документов Федерального бюро расследований о расследовании террактов.

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