Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ
Фото: https://t.me/ukraina24tv

Под Киевом нашли тело судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Об этом сообщает телеканал Украина 24 и Общественное.

"Как сообщают СМИ, он накануне отдыхал со следователем Соломенской НП Хоменко и адвокатом, в результате чего между ними возникла драка", - говорится в Телеграм-канале Украины 24.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Есть подозрение в умышленном убийстве.

Отметим, официальной информации от правоохранительных органов о событии еще нет.

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