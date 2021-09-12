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2021-09-12
Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.
Фото: https://t.me/ukraina24tv
Под Киевом нашли тело судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.
Об этом сообщает телеканал Украина 24 и Общественное.
"Как сообщают СМИ, он накануне отдыхал со следователем Соломенской НП Хоменко и адвокатом, в результате чего между ними возникла драка", - говорится в Телеграм-канале Украины 24.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Есть подозрение в умышленном убийстве.
Отметим, официальной информации от правоохранительных органов о событии еще нет.