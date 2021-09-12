Под Киевом нашли тело судьи Печерского райсуда Виталия Писанца, - СМИ

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа.

Под Киевом нашли тело судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

Об этом сообщает телеканал Украина 24 и Общественное.

"Как сообщают СМИ , он накануне отдыхал со следователем Соломенской НП Хоменко и адвокатом, в результате чего между ними возникла драка", - говорится в Телеграм-канале Украины 24.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Есть подозрение в умышленном убийстве.

Отметим, официальной информации от правоохранительных органов о событии еще нет.