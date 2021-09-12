"Мужество и rероизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались во время отпора роSSийской агрессии".

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских танкистов с профессиональным праздником.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Благодаря профессионализму и высокому уровню подготовки военнослужащих-танкистов, иx орrанизованности, согласованности, уверенности в своих силах, этот славный род войск является крепким бронированным кулаком украинскоrо войска, способным остановить и сломать сопротивление любого врага", - говорится в поздравлении.

Зеленский добавил, что мужество и rероизм воинов-танкистов неоднократно подтверждались в боях на Востоке Украины во время отпора роSSийской агрессии.

"Мы склоняем головы перед памятью воинов, которые отдали свою жизнь за мирное будущее Украины. Вечная им память! От имени Украинского народа искренне благодарю личный состав и ветеранов танковых войск за верность военной присяге, отвагу, добросовестное выполнение конституционного долга, проявленные во время защиты территориальной целостности Украины", - сказал президент.

Он также поблагодарил за самоотверженный труд ученых, конструкторов, инженеров и работников украинской танкостроительной области.

"Мы по праву гордимся вашими достижениями в создании самых современных боевых машин. Убежден, что украинские танкисты и в дальнейшем надежно будут защищать свободу и независимость нашего государства. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и новых свершений в благородном деле служения Отчизне. Слава украинским танкистам! Слава Украине!", - подытожил глава государства.

Напомним, День танкистов отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

Праздник установлен в поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины согласно Указу Президента Украины в 1997 году.