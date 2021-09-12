Данилов заявил, что украинцам стоит избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

"Я - за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Об этом он заявил в интервью Радио Свобода.

"Я - за. Я считаю, что это будет одно из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я - за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно", - сказал он.

Данилов отметил, что английский язык - это язык цивилизованного общения и его должны знать все. "Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - добавил секретарь СНБО.

Издание отмечает, что в начале года председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит. "Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры", - говорила Демская.

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы одновременно с кириллическим алфавитом. Это вызвало противоречивые отзывы.

Напомним, в июле Институт языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины инициировал дискуссию относительно перехода с кириллического на латинский алфавит.