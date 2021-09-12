За сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, оккупанты обстреляли Новогнатовку

В течение субботы, 11 сентября, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В направлении Новогнатовки роSSийские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Из этого же крупнокалиберного оружия роSSийско-оккупационные войска обстреляли гражданскую инфраструктуру села, в результате чего повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

Также из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку от Старогнатовки.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорке наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк роSSийско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Неподалеку от Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное, что на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотников типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского огня 2 военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, 9 - получили ранения, еще один - боевое травмирование. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

По состоянию на утро воскресенья, 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в августе оккупанты на Донбассе убили девятерых украинских военных, 28 ранены.