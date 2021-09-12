Зеленский наградил орденами коллег по сериалу "Слуга народа"

Президент отметил День украинского кино двумя указами.

Зеленский наградил орденами коллег по сериалу "Слуга народа"
Фото: 1+1

Президент Владимир Зеленский к Дню украинского кино подписал указ №465/2021 о награждении государственными наградами известных и работников кино.

Первым в списке награжденных оказался известный украинский актер Станислав Боклан, снимавшийся, в частности, в сериалах "Когда мы дома", "Крепостная", "Папик" и вместе с самим Зеленским выполнял одну из главных ролей в "Слуге народа". Он получил орден "За заслуги" III степени.

Таким же орденом награжден также популярный телеведущий, актер Юрий Горбунов, режиссер Михаил Ильенко (брат Юрия Ильенко), председатель Национального союза кинематографистов Украины Александр Янчук и другие.

Четыре актрисы получили орден княгини Ольги III степени. среди них - Ольга Сумская и Екатерина Кистень, у которой также была большая роль в "Слуге народа".

Знаменитая актриса Нина Антонова ( "Варькина земля" и др.) получила звание народной артистки Украины. Четырем актрисам присвоено звание "Заслуженный артист Украины". Девять человек получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины", пять - "Заслуженный работник культуры Украины".

Зеленский также подписал указ №464 / 2021 о содействии развитию кинематографии в Украине.

Согласно документу, Кабинет министров должен ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Также должно быть активизировано предоставление государственной поддержки кинематографии.

Предлагается освободить от НДС операции по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины для предоставления им государственной поддержки в форме государственной субсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

Зеленский предлагает консолидировать функции по формированию и реализации государственной политики в сфере кинематографии в едином центральном органе исполнительной власти, а также активизировать международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

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