В субботу на Донбассе погиб один военный, десять получили ранения и травмы

Оккупанты с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк.

В зоне боевых действий на Донбассе с начала субботы, 11 сентября, были зафиксированы 10 нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-служба ООС.

Враг применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм в районе населенного пункта Новогнатовка, а также дважды - вблизи Верхнеторецкого.

Около Золотого-4 противник вел огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования РоSSийской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы неподалеку от Старогнатовки.

Вблизи Талаковки оккупанты открывали прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области роSSийско-оккупационные войска с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82 мм в районе населенного пункта Нью-Йорк, а также осуществили обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в Донецкой области были зафиксированы два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Восемь военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения, еще двое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

Напомним, в результате вражеского огня 11 сентября погиб украинский военный.

В августе оккупанты на Донбассе убили девять украинских военных, 28 были ранены.