В Израиле поймали четырех из шести палестинцев, бежавших из тюрьмы, выкопав тоннель ложкой

Беглецов нашли в 20-25 км от тюрьмы.

Израильская полиция поймала четырех из шести палестинцев, которые сбежали из тюрьмы "Гильбоа" в начале сентября, выкопав тоннель ложкой.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Первых двух - боевиков "Исламского джихада в Палестине" - нашли в пятницу в Назарете (25 км северо-западнее тюрьмы), где они искали пищу и приют.

Через несколько часов, в ночь на субботу, на стоянке для грузовиков в расположенной неподалеку арабской деревне был задержан еще один представитель "Исламского джихада", а вместе с ним - Захария Зубейди, один из лидеров Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Он возглавлял группировку "Бригады мучеников аль-Аксы", которая воевала против Израиля во время Второй палестинской интифады в 2000-2005 годах.

Еще двое беглецов остаются на свободе.

Напомним, что все шестеро палестинцев сидели в одной камере. Они прорыли ложкой тоннель под туалетной кабиной и выбрались через канализационную шахту.