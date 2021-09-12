Президент Эстонии Кальюлайд войдет в наблюдательный совет YES

Она будет первой женщиной в управляющем органе Ялтинского форума.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд после завершения своей каденции войдет в наблюдательный совет YES (Ялтинской экономической стратегии). Она будет первой женщиной в управляющем органе этого форума.

Об этом во время подведения итогов форума в Киеве заявил председатель наблюдательного совета YES, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

"Есть хорошая новость. Мне сообщили, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд после завершения своей каденции согласилась стать членом правления наблюдательного совета Ялтинской экономической стратегии. Эта новость тем важнее, что она станет первой женщиной, которая займет эту должность", - сообщил Квасьневский.

Полномочия действующего президента Эстонии Керсти Кальюлайд истекают в октябре 2021 года, после чего ее сменит директор Эстонского национального музея Алар Карис.