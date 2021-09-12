Верховный Суд оставил без изменений приговор "торнадовцам"

Онищенко и его соучастники останутся за решеткой.

Верховный Суд оставил без изменений приговор "торнадовцам"

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда 10 сентября оставил без изменений приговор двенадцати бывшим бойцам расформированной роты милиции "Торнадо", которых признали виновными в похищении людей, вымогательстве, истязании, доведении до самоубийства и других преступлениях.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Оболонский районный суд Киева еще в апреле 2017 года приговорил восьмерых бывших бойцов специальной роты Министерства внутренних дел "Торнадо" к лишению свободы на срок от 8 до 11 лет, еще четверых - к 5 годам условно. Впоследствии трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

Наибольший срок получил командир роты Руслан Онищенко, которого приговорили к 11 годам тюрьмы, его заместитель Николай Цукур получил 9 лет тюрьмы, к 10 годам заключения был приговорен белорус Даниила Ляшук.

Тюремный срок был пересчитан по "закону Савченко", то есть они еще до приговора отбыли почти 4 года заключения.

В ноябре 2019 года приговор "торнадовцам" был утвержден Киевским апелляционным судом.

Рота "Торнадо" была сформирована как спецподразделение МВД в 2014 году. В ее состав вошли представители расформированного за мародерство батальона “Шахтерск”. В июне 2015 года “Торнадо” на основе решения военной прокуратуры также расформировали. Основной причиной были многочисленные доказательства массовых грабежей, насилия и пыток со стороны бойцов подразделения.

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