Тони Блэр: Запад должен создать новую стратегию оказания помощи странам, переживающим конфликты

Действовать так, как 20 лет назад в Афганистане, Запад больше не будет.

Запад должен определить новую стратегию оказания военной и финансовой помощи странам, находящимся в зоне военных конфликтов и имеющим проблемы с управлением.

Об этом экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил во время дискуссии в рамках YES (Ялтинской экономической стратегии).

Он отметил, что страны Европы и США уже не будут действовать так же, как двадцать лет назад в Афганистане, а затем - в Ираке; они будут анализировать последствия своей помощи и выбирать опции, которые могут применить.

«Запад должен определить стратегию принятия соответствующих решений: что нужно сделать, чтобы помочь странам определить наилучшую комбинацию усилий с точки зрения обеспечения безопасности и развития», - сказал он.

Блэр считает, что сейчас нужно оказывать помощь «проблемным» странам только в том случае, когда у них на месте есть эффективное правительство, которое само способно создать - не без помощи Запада - пояс безопасности в пределах своих границ.

«Мы должны помочь этим странам взять на себя определенные обязательства. Однако должно быть одно условие: этим пространством должен кто-то управлять изнутри, а не извне», - отметил британский экс-премьер.

В то же время бывший глава правительства Великобритании отметил, что сейчас Европе следует задуматься над развитием собственной оборонной стратегии и системы безопасности. Ведь, как акцентировал Блэр, США пытаются дистанцироваться от проблем регионов, которые могут повлиять на систему безопасности европейского континента - Ближнего Востока и Африки.

В то же время, вспоминая теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, Тони Блэр акцентировал, что Запад, поддержав США во время военных кампаний в Афганистане и Ираке, сделал правильно, потому что продемонстрировал, что он един.