Тони Блэр: Запад должен создать новую стратегию оказания помощи странам, переживающим конфликты
Действовать так, как 20 лет назад в Афганистане, Запад больше не будет.
Запад должен определить новую стратегию оказания военной и финансовой помощи странам, находящимся в зоне военных конфликтов и имеющим проблемы с управлением.
Об этом экс-премьер Великобритании Тони Блэр заявил во время дискуссии в рамках YES (Ялтинской экономической стратегии).
Он отметил, что страны Европы и США уже не будут действовать так же, как двадцать лет назад в Афганистане, а затем - в Ираке; они будут анализировать последствия своей помощи и выбирать опции, которые могут применить.
«Запад должен определить стратегию принятия соответствующих решений: что нужно сделать, чтобы помочь странам определить наилучшую комбинацию усилий с точки зрения обеспечения безопасности и развития», - сказал он.
Блэр считает, что сейчас нужно оказывать помощь «проблемным» странам только в том случае, когда у них на месте есть эффективное правительство, которое само способно создать - не без помощи Запада - пояс безопасности в пределах своих границ.
«Мы должны помочь этим странам взять на себя определенные обязательства. Однако должно быть одно условие: этим пространством должен кто-то управлять изнутри, а не извне», - отметил британский экс-премьер.
В то же время бывший глава правительства Великобритании отметил, что сейчас Европе следует задуматься над развитием собственной оборонной стратегии и системы безопасности. Ведь, как акцентировал Блэр, США пытаются дистанцироваться от проблем регионов, которые могут повлиять на систему безопасности европейского континента - Ближнего Востока и Африки.
В то же время, вспоминая теракты, произошедшие 11 сентября 2001 года, Тони Блэр акцентировал, что Запад, поддержав США во время военных кампаний в Афганистане и Ираке, сделал правильно, потому что продемонстрировал, что он един.
«Теракты 9/11 привели к ряду решений, которые нужно было срочно принимать. Ключевой вопрос был следующий: этот удар был против Америки или против всех нас? Я был убежден, что против всех. И нужно было решать, будем ли мы стоять рядом с Америкой. Я был убежден, что США не должны оставаться один на один с этой угрозой. Кто-то был со мной не согласен, но я принял это решение сознательно. Анализируя сейчас прошедшие 20 лет, я понимаю, что принял правильное решение, - потому что нельзя было подрывать веру друг в друга», - отметил британский экс-премьер.