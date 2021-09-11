Стефанишина: Если ЕС хочет спать спокойно, он должен помочь Украине и бороться за демократические ценности

"Украина - это поле боя РоSSии против Европы и демократии".

Стефанишина: Если ЕС хочет спать спокойно, он должен помочь Украине и бороться за демократические ценности
Фото: eurointegration.com.ua

Украина борется с одной из крупнейших армий в мире - роSSийской, поэтому она очень нуждается в дополнительной финансовой и военной помощи ЕС на этом пути.

Это во время дискуссии в рамках форума YES (Ялтинской экономической стратегии) отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, сейчас важно развивать не только боеспособность украинской армии, но также строить единство вокруг безопасности самой Европы.

"Если европейские лидеры и народ ЕС хотят спокойно спать и чувствовать себя в безопасности, никогда нельзя прекращать борьбу за демократические ценности. Может пора пересмотреть роль ЕС в демократических преобразованиях на всем континенте?", - спросила Стефанишина.

Она напомнила, что сейчас, пока Украина не является членом НАТО и ЕС, РоSSия усиливает свою агрессию против нашего государства.

"Сейчас Украина окружена войсками на границе с Беларусью и на Донбассе. РоSSийская армия присутствует на территории Украины, на ее морской границе - в Черном море. Недавно стартовали совместные роSSийско-белорусские военные учения «Запад - 2021», проходящие на границах Украины. "Газпром" достроил "Северный поток - 2", - напомнила вице-премьер.

По ее словам, Украина - это поле боя РоSSии против Европы и демократии. Поэтому, как утверждает вице-премьер, международное сообщество должно объединить усилия и ускорить процессы евроинтеграции Украины.

"Это не о том, как Кремль смотрит на Украину, а как Украина страдает от действий Кремля. Хорошо говорить о том, что у вас есть замечательный диалог с РФ о климате и не замечать, что от действий РоSSии гибнут люди в сердце Европы", - акцентировала Стефанишина.

Напомним, Президент Владимир Зеленский считает, что угроза полномасштабной войны с стороны РоSSии сохраняется.

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