США и мир чтят память жертв терактов 11 сентября

Фото: ЕРА/UPG Нью-Йорк оплакивает жертв терактов 11 сентября

США и мир в 20-ю годовщину террористических атак на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года чтят память почти 3 тысяч их жертв.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден должен сегодня присоединиться к семьям погибших в трех американских городах.

"В дни, последовавшие после 11 сентября 2001 года, мы видели героизм везде, в местах, ожидаемых и неожиданных. Мы также увидели что-то очень редкое: настоящее чувство национального единства. В битве за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же, но мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - сказал он в своем обращении, пишет dpa-international.com.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей стороны отметил, что 20 лет назад ужасные атаки 11 сентября навсегда изменили мир.

"Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, мы должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе", - написал он в Твиттере.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа поддерживает США в защите свободы и сострадании - в противовес ненависти.

"11 сентября мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни, и чтим тех, кто рискнул всем, чтобы помочь им. Даже в самые мрачные, тяжелые времена люди могут демонстрировать свои лучшие качества", - написала еврочиновник.

Глава Евросовета Шарль Мишель также отметил, что ужасные теракты изменили ход истории. "Мы помним жертвы и благородство многочисленных спасателей и гуманитарных работников. ЕС поддерживает США и Джо Байдена в длительной борьбе с терроризмом и экстремизмом во всех его формах", - добавил он.

Фото: ЕРА/UPG Нью-Йорк чтит память жертв терактов 11 сентября

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, 11 сентября 2001 года в США был осуществлен крупнейший по числу жертв теракт в истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате чего оба небоскребы обвалились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона вблизи Вашингтона.

Команда и пассажиры четвертого самолета попытались перехватить у террористов управление, самолет упал в поле около боро Шанксвилл в штате Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 2 977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести. Среди погибших - 12 украинцев.