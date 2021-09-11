США и ЕС надеются договориться по вопросам слежки за европейцами, но ясности пока нет

На следующей неделе в Брюсселе ожидается новый раунд переговоров между американской делегацией и представителями Европейского союза. Американскую делегацию возглавят чиновники из Совета национальной безопасности, что подчёркивает важность встречи. Стороны попытаются продвинуться в решении давнего конфликта о передаче данных европейцев в США , где они становятся лёгкой добычей американских спецслужб и не только.

Июньский саммит в Брюсселе по вопросам безопасности с президентом США Джозефом Байденом (крайний справа). Источник изображения: Olivier Hoslet/Shutterstock

Европейское законодательство намного серьёзнее относится к защите персональных данных, чем американские законы. Тем более что в США в связи с событиями сентября 2001 года (сегодня как раз исполняется 20 лет трагедии) американские спецслужбы получили разрешение на весьма вольное обращение с данными граждан. В конце 90-х годов прошлого века ЕС согласилось на упрощённую схему договора по передаче данных о своих гражданах на ту сторону Атлантики. Подчеркнём: речь идёт о хранении данных европейцев на серверах на территории США .

Через несколько лет стало понятно, что американские компании и спецслужбы в массе не придерживаются установленного договора и в 2015 году Высший европейский суд признал договор об обмене данными с США недействительным. По прежнему договору страны ЕС не имели механизмов защиты своих граждан и их данных в США , а упрощённая схема так и не стала механизмом сдерживания аппетитов американцев. Этот демарш ЕС поставил под угрозу нормальную работу американских техногигантов в Европе, таких как Google , Facebook, Twitter и тысяч компаний поменьше.

По понятным причинам, американский бизнес это не устроило, и власти США взялись урегулировать ситуацию на политическом уровне. Тем временем данные европейцев продолжали течь через Атлантику. Летом прошлого года Европейский суд вынес очередной запрет на передачу персональных данных своих граждан на серверы в США . Опираясь на новое постановление, Ирландия начала судебную войну с Facebook. Последняя даже опубликовала предостережение, что подобные действия сделают невозможной работу компании в ЕС , что приведёт к проблемам бизнеса также в США . Если опыт Ирландии окажется успешным, его могут взять на вооружение другие страны Союза. Для американцев важно не создать прецедента, поэтому Facebook прибегла к апелляции.

Очередные переговоры о способах решения конфликта уже прошли этим летом в США и через неделю возобновятся в Брюсселе. Но источники считают, что даже в случае некоторого прогресса, намёки на который якобы есть, переговоры придётся продолжить в будущем.

«Пока неясно, какие уступки или юридические права американские переговорщики готовы предоставить европейцам в ходе переговоров на следующей неделе, и пройдёт ли это предложение проверку в суде, который, как ожидают официальные лица обеих стран, будет третьим по счету. Некоторые юристы говорят, что решение этого вопроса может потребовать внесения изменений в американские законы о слежке», — сообщает издание The Wall Street Journal.



