В течение следующих 10 -12 дней МВФ отправит миссию в Украину

В течение следующих 10 -12 дней Международный валютный фонд отправит миссию в Украину с тем, чтобы разработать соглашение по программе кредитования stand-by.

Об этом во время дискуссионной панели в рамках YES (Ялтинского экономического форума) сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

«Программа stand-by фокусирует свое внимание на поддержке макростабильности и направлена на подготовку Украины к следующему раунду структурных реформ. В течение 10-12 дней МВФ направит миссию, которая будет работать над тем, чтобы разработать соглашение по stand-by, чтобы поддержать экономику Украины», - отметил Рашкован.

По его словам, Украина неплохо проходит экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Однако, как отмечает представитель Украины в МВФ , запланированный рост украинской экономики на 3-4% хотя и является неплохим, однако недостаточным. По его словам, цель Международного валютного фонда заключается в том, чтобы Украина со временем выровнялась в экономическом росте со своими соседями.

«Вопрос заключается в том, что дальше? Рост, запланированный в Украине в 3, 4%, неплохой, однако программа МВФ предусматривает, чтобы Украина экономически выровнялась со своими соседями. Для этого Украине нужно больше роста, чем в Польше , Венгрии, Турции. Мировая экономика будет расти на 6%, поэтому мы должны стремиться к такому же росту. МВФ готов поддержать Украину в разработке политик, которые помогут решить эти вопросы», - заявил Рашкован.