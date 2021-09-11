Пресс-служба "Евросолидарности" утверждает, что нардеп Безуглая обнародовала ложную информацию о роли Порошенко в "вагнергейте"

Политсила настаивает, что именно Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против ЧВК "Вагнер".

Пресс-служба "Европейской солидарности" заявила, что нардеп "Слуги народа", глава ВСК по делу "вагнеровцев" Марьяна Безуглая распространила ложную информацию.

На сайте партии заявили, что "именно пятый президент Украины Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против т.н. ЧВК "Вагнер"".

"ПсевдоВСК исключительно из верных «слуг», в работе которой сегодня не участвовала ни одна другая фракция или депутатская группа, имеет одну цель - прикрыть и защитить предателей в Офисе Президента", - заявили в политсиле.

" ЕС " добавляет, что ее представители не принимали и не будут участвовать в такой ВСК.

"Мы требуем голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророSSийской ОПЗЖ. ВСК - это инструмент оппозиции. Власть должна была бы расследовать срыв спецоперации силами правоохранительных органов, в первую очередь СБУ ", - отметили в пресс-службе.

Партия добавила, что Петр Порошенко готов дать показания СБУ .

Напомним, что временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела "вагнеровцев" пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать "специальную разведывательную операцию" о принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК "Вагнер".