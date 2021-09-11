США готовы присоединиться к переговорам в нормандском формате - Нуланд

США готовы и к участию в нормандском формате, и в параллельном с ним процессе, если участники переговоров сочтут это полезным.

Об этом на конференции YES Brainstorming в Киеве заявила заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы готовы снова присоединиться любым образом - либо непосредственно к нормандскому формату, или, опять же, параллельно поддерживать процесс, если и по мере того, как стороны увидят то, насколько мы можем быть полезными", - сказала представитель Госдепартамента США .

Напомним, в апреле в Министерстве иностранных дел РоSSии заявили, что политика США в отношении Украины "делает невозможным участие Штатов в нормандском формате".

Как известно, участницами "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказалось за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.

Владимир Зеленский отметил, что не видит большой проблемы в том, чтобы параллельно с нормандским форматом создать еще одну переговорную площадку, если первая не работает.