Президент Эстонии: Украина за пять лет не приблизилась к членству в ЕС

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что за последние пять лет Украина не приблизилась к выполнению Копенгагенских критериев, которые являются предпосылкой для вступления в Европейский Союз.

Об этом она заявила во время дискуссионной панели в рамках YES (Ялтинского экономического форума).

Кальюлайд объяснила, почему попросила эстонский бизнес не инвестировать в Украину.

"Как президенту Эстонии мне приходилось решать проблемы, с которыми сталкивались эстонские компании в Украине. Одна наша компания пришла в международный арбитраж, чтобы вернуть себе бизнес, который отбирался. Эта ситуация продолжалась пять лет, за этот период никакого прогресса не произошло. Летом 2021 года я услышала о другой эстонской компании, которая приближалась к серьезной финансовой операции в Украине. К ней обратился представитель одной украинской фирмы, который попросил поделиться бизнесом, отдать долю, чтобы ускорить выход на рынок. Для меня это означает, что за эти пять лет Украина не приблизилась к выполнению Копенгагенских критериев", - сказала Кальюлайд.

Заметим, что, согласно Копенгагенскими критериям, Украина должна достичь стабильности и прозрачности политических и судебных органов, а также создать условия для свободного рынка. Вместе с тем президент Эстонии заметила, что и после своей отставки будет сохранять надежду, что Украине удастся достичь членства в Евросоюзе .

"Жаль, что при моей каденции не удалось достичь прогресса на пути евроинтеграции Украины. Меня это очень огорчает. Я бы хотела, чтобы однажды Украина все же стала частью ЕС . Надеюсь, когда окно возможностей откроется, Украина сможет войти в ЕС . Однако предпосылка - выполнение Копенгагенских критериев ... Надеюсь, что Украина будет иметь европейское будущее", - подчеркнула глава Эстонской Республики.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба акцентировал, что Украина не жалуется на слова президента Эстонии. Он напомнил, что и украинские инвесторы постоянно сталкиваются с проблемами за рубежом.

"Мы слышали много разного от наших друзей, партнеров, от тех, кто притворялся нашими друзьями. Мы знаем, кто из них истинный, а кто - нет. Во-вторых, на Украину не нужно давить, чтобы она что-то сделала, она сама справится со своей судьбой. Когда я каждый раз выезжаю за границу, у меня есть два списка. Первый - проблемы, с которыми столкнулись зарубежные компании в Украине, второй - проблемы, с которыми в тех или иных государствах столкнулись украинские инвесторы. Мы не жалуемся, а обсуждаем эти проблемы", - отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время он поставил перед президентом Эстонии другой вопрос: все ли страны, которые стали членами ЕС , вошли в него потому, что завершили реформы и отвечали Копенгагенским критериям? Кальюлайд в свою очередь отметила, что все нынешние страны - члены Евросоюза перед вступлением соответствовали этим критериям.

"Европейский Союз расширяется не потому, что создаются благоприятные условия. ЕС это делает иначе - сначала обеспечьте соответствие Копенгагенским критериям, а затем у вас появится возможность для вступления", - подытожил главный дипломат Украины.

Напомним, ранее Кальюлайд заявила, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, одновременно отметив, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.