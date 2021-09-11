Зеленский поручил Кабмину обеспечить реставрацию костела Святого Николая в Киеве

Президент Владимир Зеленский поставил правительству задачу обеспечить проведение реставрации в костеле Святого Николая в Киеве , который пострадал от пожара в ночь на 4 сентября.

Об этом говорится в письме Зеленского на имя премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщает пресс-служба главы государства.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения - костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установления там нового органа", - говорится в письме.

Президент подчеркнул, что до завершения реставрации концертную деятельность творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки должны организовать на других сценических площадках.

О результатах проведенных работ Шмыгаль должен докладывать Зеленскому ежемесячно.

3 сентября в органе костела произошло короткое замыкание, которое привело к пожару и уничтожению инструмента. После пожара члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций выступили за бесплатное возвращение костела святого Николая в Киеве в собственность Римско-католической церкви в Украине.

На восстановление костела, по подсчетам Минкультуры, понадобится 75 млн гривен. По состоянию на 6 сентября, совместными усилиями граждан и бизнеса было собрано почти 26 млн.