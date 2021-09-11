Секретарь СНБО: у нас появилась одна женщина-олигарх

Данилов также "удивлен" письмом омбудсмена Людмилы Денисовой о направлении законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию.

Секретарь СНБО: у нас появилась одна женщина-олигарх
Фото: Макс Требухов

В Украине появилась женщина-олигарх. Об этом секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов сказал во время форума YES, сообщил Lb.ua.

"По поводу олигархов - это такое мужское (дело, - ред.), но есть уже одна женщина", - сказал он.

Кто это - Данилов не уточнил. "Вы сразу - кто. Она не одна", - отметил секретарь СНБО.

Он также "удивлен" письмом омбудсмена Людмилы Денисовой о направлении законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию.

"Если у нас уже Денисова начинает защищать олигархов, то я считаю, что мы движемся в очень правильном направлении. Это вообще перфектное дело, когда ответственный по правам человека (человек, который должен защищать права людей, - ред.) делает такие вещи", - добавил Данилов.

Напомним, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

2 сентября Денисова обратилась к Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции и предложила направить его в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "будет происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличие денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Всего замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

Малюська такую позицию раскритиковал и сказал, что "оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека".

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков все же направил документ на экспертизу в Венецианскую комиссию.

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